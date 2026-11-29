中日石川昂弥内野手（25）が29日、ナゴヤ球場に隣接する「昇竜館」で2度目の契約更改交渉に臨み、1200万円増の年俸3500万円（金額は推定）でサインした。前… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

中日 石川昂弥 内野手（25）が29日、ナゴヤ球場に隣接する「昇竜館」で2度目の 契約更改 交渉に臨み、1200万円増の年俸3500万円（金額は推定）でサインした。 前回の交渉を保留した理由については「シンプルにもっと話す時間が欲しいと思った。

野球のことだけでなく、いろいろ話したかったので時間をいただいた」と説明した。 今季は開幕1軍スタートも、4月中旬に再調整のため2軍降格。5月中旬に再昇格すると、7月以降は三塁のレギュラーに定着した。103試合に出場し、打率2割4分9厘、11本塁打、42打点をマーク。3年ぶりに2ケタ本塁打を記録し、頼もしい中軸へと成長した1年となった。

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「今季は離脱もなく1年間プレーできた。7年目で初めてのこと。 手応えを感じられる1年だった」と振り返った一方、「満足はしていない」とさらなる成長を誓った。 来季の目標には20本塁打、70打点を掲げ、「もっとホームランを増やしたい。 スイングの軌道をしっかり勉強したい」と意欲。