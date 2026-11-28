中日村松開人内野手（25）が28日、ナゴヤ球場に隣接する「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、2400万円増の年俸5200万円でサインした。大幅アップに「特に多くの… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

中日 村松開人 内野手（25）が28日、ナゴヤ球場に隣接する「昇竜館」で 契約更改 交渉に臨み、2400万円増の年俸5200万円でサインした。 大幅アップに「特に多くの買い物をする予定もないので、大事に使いたい」と笑顔を見せた。

プロ4年目の今季は、開幕前の遊撃手争いを勝ち抜き、開幕1軍入り。4月24日のヤクルト戦（バンテリンドーム）では、チームの連敗を「6」で止めるサヨナラ本塁打を放ち、4連勝につなげるなど攻守で貢献した。7月と8月には死球の影響で途中交代や一時離脱もあったが、自己最多の126試合に出場。 初の規定打席にも到達し、打率2割5分8厘、6本塁打、43打点と自己最高の成績を残した。

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「初めて規定打席に到達させていただきましたが、この年をスタートとして、ここからどんどん伸びていきたい」とさらなるレベルアップを誓った。 一方、守備には課題を感じており、「エラーが多く、目立たないミスも多かった。 そこを改善していきたい」と反省。 来季に向けては「体力強化がメインになると思うが、今季の反省点を改善しながら、もっといい成績を残せるように」と意気込んだ。