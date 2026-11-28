新車当時700万円超のメルセデス・ベンツ3代目Eクラス（W211型）が、今や乗り出し100万円前後から狙える。予算100万円で即納＆人と被らないクルマを探す人に向け、本革内装やギミック満載の装備、SBC廃止で安心な後期型の狙い目、購入時の注意点まで徹底紹介します。

今回は、現行モデルの3つ前の型であるメルセデス・ベンツ「3代目Eクラス（W211型）」を紹介します。 販売当時の新車価格がおよそ600～1000万円（AMGモデルを除く）だったのに対し、現在の中古車相場は走行距離3万kmくらいの個体で車両本体価格が約90万円、諸経費を含めても100万円くらいから乗り出し可能となっているんです。

新車価格1000万円クラスのクルマが、中古車になると100万円前後で手に入る……。 輸入車に乗っているって「なんかカッコイイ……」と思っている人（主に矢田部です）には、ぜひこの記事を読んでいただきたいです。 なお、中古車なので価格は時期によって変動しますし、購入後は古いクルマなので維持費もかかりますことを覚えておいてください。 ちなみに、オススメは2006年のマイナーチェンジ以降に発売された後期型。

Advertisement

というのも、3代目Eクラスに導入された「SBC（センソトロニック・ブレーキ・コントロール）」という電子制御ブレーキが特徴的な踏み応えで、好みが分かれそうだからです。 SBCは大規模なリコールの対象にもなり、2006年のマイナーチェンジで廃止されて従来型の油圧ブレーキに戻されたので、乗りやすく安心感があるのは後期型だと思います。