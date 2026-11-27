鳥羽商工会議所～「鳥羽スープ」を切り口としたサステナブル＆ガストロノミーツーリズムの可能性を検証～鳥羽商工会議所 観光部会（所在地：三重県鳥羽市大明東町1-7）は、地元…

普段は捨てられてしまう魚のアラ（骨や頭）。 鳥羽の漁村には、その旨味を最後まで味わう「医者ごろし」という食文化が受け継がれてきました。 この知恵を観光客が体験できる旅として再編集し、食品ロスの削減と漁村文化の継承、そして新しい観光コンテンツとしての可能性を検証するのが本ツアーです。

宿泊施設での実証実験では、宿泊客の9割以上が「満足度が上がった」と回答。 モニター募集には、限定3組の枠にたくさんの応募が寄せられました。 ■「鳥羽スープ」とは・これまでの取り組み 「鳥羽スープ」は、魚を食べ終えた後の骨や頭などから旨味を引き出し、最後まで魚の恵みを味わう、鳥羽の漁村文化「医者ごろし」に着想を得たスープです。 魚のアラを「廃棄物」ではなく「地域の食文化・観光資源」として捉え直し、食を通じて漁村の暮らしや環境への理解を深める新しい観光コンテンツとして検証しています。

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観光部会を中心に、市内宿泊施設（鳥羽シーサイドホテル、鳥羽ビューホテル花真珠、扇芳閣）、鳥羽料理研究三重三料会、漁業関係者などが連携して試飲会や実証実験を実施。 宿泊客アンケートでは、9割以上の利用者が「宿泊・食事の満足度が上がった」と回答し、「伝統文化への共感」「サステナブルな取り組み」として高い評価を得ています。 和食の出汁にとどまらず、朝食バイキングやオリジナルカレー、洋風アレンジなど、市内飲食店・宿泊施設でのメニュー開発を進めています。