プレスリリース 【ローズホテル横浜】横浜中華街の夜を彩る龍のランタンを、ホテルで味わうオリジナル デザートドリンク＆カクテルが登場

THE YOKOHAMA ILLUMINATION連携 ローズホテル横浜（横浜市中区山下町77番地/総支配人 渡部 一樹）では、横浜市内のホテルが連携する「THE YOKOHAMA ILLUMINATION（ザ・ヨコハマ イルミネーション）」に参画し、横浜中華街の夜空を彩る龍のランタンをモチーフにした、デザートドリンクと、オリジナルカクテル2種をご用意いたします。

横浜中華街大通りの様子横浜中華街では、2026年11月1日（日）より街全体を華やかな光で彩る「春節燈花」を開催しています。 ローズホテル横浜では、そのシンボルともいえる龍のランタンをモチーフに、オリジナルカクテルとデザートドリンクをご用意いたしました。 横浜中華街のイルミネーションを巡った後は、ホテルでその余韻を味わうひとときをお楽しみください。 チョコレートドームにあしらったのは、幸運への願いを込めた銀色に輝くドラゴンの鱗。

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アフォガートで楽しむ、冬ならではのデザートドリンクです。 中にはミルクジェラートとギモーブを忍ばせました。 熱いエスプレッソをかけ溶かしながらお楽しみください。 横浜中華街の夜を彩る、龍のランタンをイメージした華やかな一杯。