幕張の“ぜいたく左腕”が新人王宣言だ！ ロッテにドラフト1位指名された関大・米沢友翔投手（22）が28日、大阪市内のホテルで契約金1億円プラス出来高払い、年俸… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

幕張の“ぜいたく左腕”が新人王宣言だ！ ロッテ にドラフト1位指名された関大・ 米沢友翔 投手（22）が28日、大阪市内のホテルで契約金1億円プラス出来高払い、年俸1600万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。

ルーキーイヤーの目標には「新人選手にしか取れない賞。 新人王です」とキッパリ。 そのためにもシーズン10勝をノルマにし、1年目から先発ローテ争いに殴り込むつもりだ。 会見後、思わぬ贈呈品に目を丸くした。

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ロッテ定番お菓子「マカダミアチョコレート」をもじった「Yonezamia」（ヨネザミア）の特大パッケージを手にした。 キャッチコピーは「丸ごと贅沢左腕」だ。 球速以上に速く感じる最速149キロ直球が一番の武器。 さらにブレーキの効いたチェンジアップ、カーブで緩急もつける。