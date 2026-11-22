世界の強豪１２か国・地域で争うネーションズ選手権第６戦で、世界ランク１２位の日本代表は、同６位のスコットランド代表に敵地で、５―６７と大敗した。第５戦のイングランド戦（１５●７８）に続く完敗。エディ

世界の強豪１２か国・地域で争うネーションズ選手権第６戦で、世界ランク１２位の日本代表は、同６位のスコットランド代表に敵地で、５―６７と大敗した。 第５戦のイングランド戦（１５●７８）に続く完敗。

エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「今、チームにとって非常にきつい時期。 メンバーの変更も影響しているが、選手の努力には感心している」と振り返った。 前半６分に先制を許すと、ハイボール争いや接点で後手に回り、連続トライを奪われる。 敵陣２２メートル内に攻め込んでもボールを前に落とすミスなどで得点機をつかめず、１１トライを奪われ大敗した。

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「１０本のトライのうち、６本はトランジションの局面から生まれた」と指揮官。 「若い選手で構成されたチーム」とした日本代表で、守備の改善を急務とした。 初戦のイタリア戦で２７―１０の勝利を収め絶好のスタートを切ったネーションズ選手権だが、６戦を終えて１勝５敗。 ジョーンズＨＣは「言い訳するつもりはないが、現時点でトップレベルの選手を２０人欠いている」と現状について指摘した。

李承信（神戸）や伊藤龍之介（明大）の司令塔が不在、プロップでは竹内柊平（東京ＳＧ）や為房慶次朗（東京ベイ）が離脱し、ＣＴＢライリー（埼玉）らも出場できなかった。

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「今回出場している選手でトップ選手もいるが、５、６番手という立場の選手もいる。 彼らがこうした貴重な経験を積んでいる」と、ＨＣは語った。 ２７年Ｗ杯オーストラリア大会まで１年を切る中、続いた大敗。 ジョーンズＨＣは「徹底的に打ちのめされる経験ほど、多くを学べるものはない」と説いた。 日本代表は今年、残すはネーションズ選手権の順位決定戦。

指揮官は「痛みを伴うし、記憶にも残る。 もっと努力しなければならないという気持ちにもさせてくれる。 自分たちが今いる場所、目指すべき場所にどれほどの差があるかを理解させてくれる。 なので今回の経験は、自分たちにとって計り知れない価値がある」とした。