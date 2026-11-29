ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）と永友洋司チームディレクター（TD）が29日、ロンドン

ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）と永友洋司チームディレクター（TD）が29日、ロンドンでシーズン総括会見を行った。 日本代表は28日のネーションズ選手権・ウェールズ戦に10―40で敗れ、4勝9敗で26年の全試合日程を終了。

集大成となるW杯オーストラリア大会が1年後に迫る中、指揮官はあくまで強気を貫いた。 今季は新設国際大会ネーションズ選手権の初戦でもあった7月のイタリア戦に27―10で快勝。8月にはオーストラリアとの第1戦で32―35と接戦を演じ、9月はパシフィック・ネーションズ杯（PNC）で9年ぶりの優勝を果たした。 一方、11月の欧州遠征4連戦は全敗で、特にイングランド戦、スコットランド戦は78失点、67失点での大敗。 W杯へ不安視される結果となっている。

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ジョーンズHCはそうした結果を全て踏まえた上で、「この3年間で達成したこととして、PNC優勝、（25年に）ウェールズ、イタリアに勝った。 過去の成績を見ても、平均以上だ」と強調。 今回の遠征でも低迷は明らかだが、W杯に向けてこの状況を克服できるかと問われると、「自信満々だ。 高いレベルでプレーできるポテンシャルは見せられたし、トップ8に勝てるチームだ。