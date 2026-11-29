ラグビーの強豪１２か国・地域で争うネーションズ選手権の順位決定戦で、世界ランク１１位の日本代表は、同９位のウェールズ代表に１０―４０で敗れた。秋のシリーズは４連敗で、通算成績は１勝６敗。日本代表は今

ラグビー の強豪１２か国・地域で争うネーションズ選手権の順位決定戦で、世界ランク１１位の日本代表は、同９位のウェールズ代表に１０―４０で敗れた。 秋のシリーズは４連敗で、通算成績は１勝６敗。

日本代表は今年、テストマッチ４勝９敗と負け越した。 Ｗ杯オーストラリア大会を１年後に控える中、日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が２９日に今季総括会見を行い、収穫と課題を語った。 みたびの大敗で、日本代表は欧州の強豪６か国に挑んだネーションズ選手権を終えた。７日のウェールズ戦は２１―２８と惜敗だったが、イングランド（１５●７８）、スコットランド（５●６７）、ウェールズ（１０●４０）と歯が立たず。 ジョーンズＨＣは会見で、一定の収穫とともに「ネガティブな面は、大敗が続いたこと。

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それは決していいことではない。 その点は認めるし、私の責任」と語った。 日本の弱点をことごとく攻められた。 雨中のウェールズ戦。