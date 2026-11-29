東海大が関東大学リーグ戦2連覇を果たした。最終節で東洋大に敗れ、6勝1敗で並ばれたものの、勝ち点で上回り優勝を決めた。リーグ戦1位として22大会連続24回目の… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

東海大 が 関東大学リーグ戦 2連覇を果たした。 最終節で 東洋大 に敗れ、6勝1敗で並ばれたものの、勝ち点で上回り優勝を決めた。 リーグ戦1位として22大会連続24回目の大学選手権に臨む。

初戦は12月20日、大阪・長居で、関東大学対抗戦A5位と関西大学Aリーグ2位（京産大）の勝者と対戦する。 プレッシャーのかかる展開でミスが続き、相手にトライを許した一方、少ない攻撃機会を得点につなげた。

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「その部分は自信になる。 どんな状況でもできるよう、これから練習したい」と前を向いた。 試合終盤、東海大は同点や逆転を狙える場面でゴールを選ばず、攻撃を続ける判断をした。 中村主将は「勝って優勝したかった。