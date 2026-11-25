ラグビー日本代表は25日、ロンドン郊外のグラウンドで、ネーションズ選手権順位決定戦・ウェールズ戦（28日、英トゥイ

ラグビー日本代表は25日、ロンドン郊外のグラウンドで、ネーションズ選手権順位決定戦・ウェールズ戦（28日、英トゥイッケナム）に向けて練習を行った。 通例として試合3日前はアタック＆ディフェンスなど、1週間で最も強度の高い練習を実施。

この日はフルコンタクトでは行わなかったが、約2時間、熱のこもった調整を行った。 今季最終戦で対戦することになったウェールズとは、7日にも対戦して21―28で惜敗。 だが相手はその1週間後、ニュージーランドを73年ぶりに破る金星を挙げ、勢いに乗っている。 それでもPR紙森陽太（東京ベイ）は「そのこと自体は凄いと思うが、あまり気にしない。

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自分たちのラグビーをすることにフォーカスしたい」と集中する構えを見せた。 最近2試合はイングランドに15―78、スコットランドに5―67と大敗が続いている日本だが、FWのセットプレーは安定している。7日の対戦ではマイボールのスクラム（9本）、ラインアウト（14本）ともに100％を達成。 それでも紙森は「悪くはないが、ドミネート（圧倒）したいという願望はある。 前回はプレッシャーは掛けられなかったので、掛けていきたい。

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自信はある」と話した。 苦境のチームが掲げた今週のスローガンは、ビートルズの楽曲でもある「Getting Better」だという。

“良くなってきている”“これ以上は悪くならない”などの意味合いが込められた曲に自分たちを重ね、どん底を克服できるか。 紙森は「今こういう状況だが、下を向かずに前を向いて、しっかりやっていきたい」と選手全員の思いを代弁した。