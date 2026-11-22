大学王者・明大と帝京大による全勝対決は、明大が３３―１０で白星。６勝目を挙げ、対抗戦２連覇に王手をかけた。先発した日本代表のＳＯ伊藤龍之介（４年）は「時間をかけて準備してきた。自信をもってプレーでき

大学王者・明大と帝京大による全勝対決は、明大が３３―１０で白星。６勝目を挙げ、対抗戦２連覇に王手をかけた。 先発した日本代表のＳＯ伊藤龍之介（４年）は「時間をかけて準備してきた。 自信をもってプレーできた」と、うなずいた。

見せ場は前半１９分。 攻め込んだ相手トライエリア前、ボールを持つと仕掛けた。

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「いけるかなと思った」と、ステップで帝京大の守りをかわしながら先制トライ。 ランにキック、ゲームコントロールで抜群の存在感を見せ、勝利に貢献した。

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「皆が準備して積み上げたものを出せた。 偶然ではなく、しっかりやったことが出せた」と、納得の１勝だった。 日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）に抜てきされ７月のイタリア戦（２７〇１０）で初キャップ。１０番に定着し、１０月のフィジー戦まで９キャップを重ねた。 今月のネーションズ選手権には参加せず、明大での活動に復帰。

チームミーティングでもリーダーシップを発揮し「何が自分たちにとって一番いい形なのか、自分たちの強みが一番出る形は何なのかを、全員で理解するところにしっかり時間をかけて」と明かした。 １２月６日に控える早大との早明戦に勝てば、７季ぶりの対抗戦全勝Ｖ。 そして大学選手権では、２連覇に挑む。 最終学年として、伊藤は「強いチームもたくさんある。 自分たちの可能性を試していきたい」と腕をまくった。