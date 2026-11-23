１０３回目を迎えた伝統の早慶戦は、早大が４４―８で慶大に勝って５勝目（１敗）を挙げた。３年生ＳＯの服部亮太が前半にドロップゴールを決めるなど、存在感を発揮。３トライ差以上でのボーナス点を加え、勝ち点

１０３回目を迎えた伝統の早慶戦は、早大が４４―８で慶大に勝って５勝目（１敗）を挙げた。３年生ＳＯの服部亮太が前半にドロップゴールを決めるなど、存在感を発揮。３トライ差以上でのボーナス点を加え、勝ち点を３２に伸ばした早大は同３６の明大に次いで２位に浮上した。１２月６日、ＭＵＦＧ国立での最終戦・早明戦で８点差以上の勝利を挙げれば、２季ぶりの対抗戦優勝を果たす。

対抗戦Ｖ奪還へ、早大が望みをつないだ。 慶大との伝統の早慶戦で快勝し、１敗を死守。１５―８で折り返した後半に５トライを挙げる怒とうの猛攻で、アカクロのジャージーのプライドを見せた。

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「すごく、大きな収穫があった試合」と大田尾竜彦監督（４４）。 フッカー清水健伸主将（４年）も「後半に向けてハーフタイムで修正できたのは大きな収穫」と、うなずいた。 ４年生エースの日本代表ＦＢ、矢崎由高を負傷により欠くチーム。１年から司令塔を張る３年のＳＯ服部がみせた。５―８で迎えた前半３４分、左中間約３０メートルからＤＧを決めて同点。 後半２６分には敵陣右サイドから左へ得意のランで仕掛け、ＷＴＢ池本晴人（４年）のトライをアシストした。

逆転勝利に貢献し「我慢するところは我慢、アタックするところはアタックと違いが見えて、かなりよかった」と、１０番として胸を張った。 １２月６日に控える６戦全勝で１位、明大との早明戦が優勝決定戦となる。８点差以上の勝利なら、勝ち点で逆転して２季ぶりに対抗戦を制す。 相手は日本代表のＳＯ伊藤龍之介（４年）を擁し、１０番対決は服部にとっても大きなチャレンジとなる。

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「龍さんも驚異的な選手。 ただ龍さんを見てしまうと、その（明大の）周りの選手にもいかれてしまうので。 しっかりと横とつながりをもって、いいディフェンスができれば」。 昨季は１９―２５で屈した雪辱を果たす。

（大谷 翔太）〇…慶大は後半に力尽きた。 前半１１分に敵陣右サイド深くのラインアウトから、フランカーの申驥世（しん・きせ）が同点トライ。 同３０分すぎまではリードしていたが、逆転され後半に突き放された。 青貫浩之監督（４２）は「後半の、早稲田さんの修正力に負けた」と、接点でのボール争奪戦やスクラムでの修正力に脱帽。 筑波大戦（１２月５日、Ｋｓスタ）へ「課題を修正して上にいきたい」とした。