2026年春に発売されたヤマハの原付二種スクーター『Fazzio（ファツィオ）』に試乗。スタイリングはカジュアルさを感じさせるものながら、その走りは力強く快活なものだった。

非装備のスクーターならフラットにエンジン回転数が上昇していくところでも、ファツィオは勢いよく加速。 アシストが無い状態との比較では、「ゼロ発進から30m地点で半車身から一車身の差が出る」とのことだが、そのダッシュ力は水冷125ccのスクーターとさほど見劣りせず、97kgという軽量車体の恩恵もあって、体感的な速さはかなりのものと言っていい。

ゼロ発進加速の優劣というのは、特に諸外国においては結構重視されるポイントのひとつであり、国内でも登坂路の多い環境などでは高い効果を発揮するはず。 そのトレードオフとして燃費が損なわれているかと思いきや、アクシスZやジョグ125が51.9km/リットル（WMTCモード）を公称するのに対し、ファツィオのそれは56.4km/リットルと、むしろ向上している。 空冷125ccならではの扱いやすいサイズと車重を保ったまま、一時的なエンジンパフォーマンスは水冷125ccにひけをとらないファツィオのポジショニングは、実にいいところを突いている。

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水冷系になるとシート高に加えて車重は30kg前後も増し、使用環境や体格によっては、それがネックになるユーザーもいるに違いない。 その点、ファツィオの車重は既述の通り97kgに過ぎず、シート高は765mm（試乗車はさらに20mm低い、アクセサリーのローダウンシートを装着）。 だからといって、ジョグ125のように徹底的にコンパクトでもない。 フートボードは前後に広く、そのフラットさによって足の上げ下げがしやすく、快適性にも優れている。 ◆36万8500円は高いか、安いか