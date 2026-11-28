ヤクルト塩見泰隆外野手（33）吉村貢司郎投手（28）がファンの前であいさつした。池山隆寛監督（60）がイベントの締めのあいさつの途中に、「来年に向けて2選手の… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

池山隆寛監督（60）がイベントの締めのあいさつの途中に、「来年に向けて2選手の少し厄払いをここで行わせてもらいたいと思います」と話し、マイクの前を譲った。 まずは吉村。 今季はプロ初の開幕投手を務めたが、思うような結果は残せなかった。

特に初回の失点が目立ち、21試合で防御率4・84の4勝12敗。

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「開幕から全然勝てずに申し訳ございませんでした。 自分の中で何か変えようとシーズン中はやっていたんですが、何回も何回も初回失点と悔しい思いをしてきたので、しっかりと来年はいいスタートを切って、初回からゼロをつなげていって、チームの勝利に貢献できるように頑張っていきますし、チーム全体で優勝を目指して頑張りたいと思いますので、応援をよろしくお願いします」と力を込めた。