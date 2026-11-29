放映開始から１８年目に初単行本化された「宇宙刑事ギャバン」。そのニュースを知ったフランスから「トゥーロンで『カルトニスト』という日仏親交のイベントがあり、大…

放映開始から１８年目に初単行本化された「宇宙刑事ギャバン」。 その ニュース を知ったフランスから「トゥーロンで『カルトニスト』という日仏親交のイベントがあり、大葉健二さんと一緒にゲストで来てもらえないか」というオファーが届いた。

フランスなんてめったに行く機会もないし、しかも大葉さんも一緒で、交通費や宿泊費など経費は主催側が面倒を見るという。 それほど売れないだろうと軽い気持ちで単行本を５０冊用意してイベントに出席した。 ところが会場には３万人が集まりサイン会は長蛇の列。 ステージに上がってもスタンディングオベーション。

Advertisement

持参した単行本は大好評。