Ciao ミルコだよ!!こないだはクリストフ（ルメール騎手）とマーカンドとクリスチャンと4人でサイクリングへ行ってきたよ！ 琵琶湖の近くを走って、ラコリーナっ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

◆ミルコ・デムーロ 1979年1月11日、イタリア生まれ。94年にデビューし、97年から4年連続で同国のリーディングを獲得。99年に短期免許で初来日。03年にネオユニヴァースで皐月賞とダービーを制覇。15年3月にJRA所属となった。11年にはヴィクトワールピサでドバイワールドC日本馬初制覇。

好きな食べ物は納豆、いちご、肉。 スポーツはサッカー、ラグビー、F1。 趣味はサーキットで運転をすること。 こないだはクリストフ（ルメール騎手）とマーカンドとクリスチャンと4人でサイクリングへ行ってきたよ！

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琵琶湖の近くを走って、ラコリーナっていうお菓子のお店へ行って、そばも食べたんだ。 めちゃ楽しかったよ！ クリスチャンは藤井くん（勘一郎元騎手）の乗ってた自転車を借りたんだけど、途中でチェーンがおかしくなって、ついてくるのが大変そうだったよ。 もともと4人で一番運動が苦手だから“併せ馬”で遅れるんじゃないかと思ってたけど…。