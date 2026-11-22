「マイルＣＳ・Ｇ１」（２２日、京都） 「障害レースを生で見たい！」と思い、日帰りで雨の福島へ行ってきました♪

「来る来る…」と近くの方のささやきが聞こえた直後、あっという間に全馬が目の前に。 しーんと静まり返る中、雨音と馬の足音、そして「ゴン！ 」という後ろ脚が障害に当たる音だけが響き、そのまますごいスピードでバンケットを駆け上がっていきました。

かっこいい…！！ 馬場入場ではトコトコ歩いていた馬たちが、全身の筋肉を躍動させてポーンと跳んでいく姿に「馬ってすごい！ 生き物ってすごい！！！ 」と感動♡障害馬がなんだかぐっと身近に感じられて、その魅力にすっかり惹きこまれました！！！

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さあ私の推し馬が出走するマイルＣＳです。 もちろん本命はガイアフォース！ 芝でもダートのフェブラリーＳでも、左回りでも右回りでも、マイル戦では、ほぼ崩れることなく走っています。 さらに言うと、今回のような乗り替わりでも、休み明けでも結果を出しています。

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昨年秋の富士Ｓを休み明けで勝ったことから、ここも同じように安田記念からぶっつけで参戦するローテを組んだと、杉山晴調教師も説明されていました。 追い切り映像も見た瞬間、「尊い！ 」と思いました（笑）。 重馬場だったせいかラスト１Ｆで時計を要する馬が多いなかで、１２秒３をマーク。

中間は久々のコンビとなる西村淳也騎手がまたがっていますが、追い切るごとに良くなっている印象。 思ったより人気もなさそうなので、馬券的にも楽しみです。 馬券はまずガイアフォースの単複がんばれ馬券！３連複はフォーメーションで１列目にガイア１頭、２列目に内からエルデナリ、エンブロイダリー、ロデオドライブ、ジューンテイク、スターアニスの５頭、３列目にシックスペンス、アドマイヤズーム、ワールドエンド、アンパドゥを加えた９頭で３０点。