２５日に放送されたフジテレビ系ドラマ「ポリティカルパン」では、ラストシーンで玉矢総理（香取慎吾）がついに暴走。アホ総理だと思っていたネットも震える展開となっている。 ２５日の８話では、玉矢総理が通常国会会期中に、異例の４月解散総選挙を敢行。...

２５日の８話では、玉矢総理が通常国会会期中に、異例の４月解散総選挙を敢行。 巨額の広告費を投入した国自党は圧勝し、玉矢人気はうなぎ上りとなる。 キングメーカーの士郎（草刈正雄）は、玉矢に裏切られ、引退を余儀なくされる。

一方で士郎なしでも大勝した玉矢は俄然調子に乗りだし、側近達に「もっと、アレみたいな法律、ヒゲの人の。 全部俺に任せろ、みたいな。 全権委任法」と、ヒトラーが行った全権委任法を成立させたいと言い出す。

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「それは違憲です。 憲法違反です」と指摘されると「だから、憲法を改正しよう。 いいよね？ 」と確認した先にいたのは、まさかの乾（渡部篤郎）。