山口晃朋（２５）＝静岡＝は負けて反省、勝っても反省。前日敗れたインで今度はしっかり逃げ切ったが、「しっかりではないですね。うねりで流れて差されたと思いました」と４日目を振り返る。今節を振り返ってもま

山口晃朋（２５）＝静岡＝は負けて反省、勝っても反省。 前日敗れたインで今度はしっかり逃げ切ったが、「しっかりではないですね。 うねりで流れて差されたと思いました」と４日目を振り返る。

今節を振り返ってもまた反省する。

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「出し切れていないし初めての水面でうまく乗れていない。 このエンジンなら、もっといい枠で準優に乗れると思うので」。 結果に満足せず、課題とともに準優へ臨む。 前期は１点以上も勝率を上げて、来年１月からはＡ１昇格。

それでも課題がたくさんある。

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「本当にエンジンのおかげ。 流れが良かった。 悪いエンジンの時に優出したり優勝できたら、Ａ１という手応えが出てくると思う」。 真摯（しんし）に向き合う姿勢には、すがすがしささえ感じる。

はっきり見て取れる武器はＳ力。 今節も平均ＳＴコンマ１０だ。

「このあと、地区選のあっせんが出るので今は絶対にＦを切れない。 周りは気にせず、自分のタイミングでいっています」。 Ｓ勝負は封印するが、それでいてこの安定感。 本当に強力な武器のようだ。

それなら一撃を狙えばいいのに、という思いにとらわれる。

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「Ｓで先行することも多いので、伸びを付けて一撃を狙うスタイルにすれば、もっと１着や勝率が取れるとも思う。 ただ、そこに頼ったら上に行った時に通用しないとも思うので。 今はレーススタイルは決めずにやっています」。 視座の高さにまた好感。

それでも準優は「中枠と思うので伸びも少し意識します」とちょっとこちらに寄り添ってくれた。 Ｓ勝負だけではないところも見せながら、準優突破をもくろむ。