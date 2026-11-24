初のシリーズリーダー、初の優勝戦1枠だった安井瑞紀（33＝岡山）が、インからパワフルに逃げ、3月の三国以来、今年も通算でも2度目の優勝を飾った。攻めた土屋南が… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

初のシリーズリーダー、初の優勝戦1枠だった 安井瑞紀 （33＝岡山）が、インからパワフルに逃げ、3月の三国以来、今年も通算でも2度目の優勝を飾った。 攻めた 土屋南 が2着に入り、岡山支部のワンツー決着。3着には地元の中田夕貴が入った。

猛烈なパワーで圧倒した。

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「前検日からすごくいい感触でした」。 好素性の54号機を駆り、2日目10Rから5連勝。 自身初の予選トップ通過を果たした。 準優前の8Rでは6コースから豪快にまくり、波乱続きの準優戦も、安井だけが逃げ、優勝戦のポールポジションを得た。

最終日は追い風が強まり、コンディションががらりと変化した。 安定板装着、本番は2周戦だったが、まくりを許さずに圧勝。 連勝を“8”に伸ばし、最後まで力感あふれるレースで締めくくった。

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「何か進んでくれました。 すごく緊張していたので、やっと解放されました。 うれしいです。 三国で優勝した後に、シリーズリーダーの1号艇で優勝することが目標だったので達成できてうれしい」と胸をなで下ろした。。

この優勝で来年8月のレディースチャンピオン（常滑）の優先出場権を獲得した。

「前回もオールレディースを勝って出場できたけど、勝率は足りなかった。 勝率もしっかり残して活躍できるように頑張ります」。 師匠の寺田千恵へのさらなる恩返しを含め、A1級復帰や優勝回数の加算を見据える。