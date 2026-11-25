優勝戦は、宮田龍馬（28＝兵庫）がインから堂々と押し切った。今年3度目、尼崎でも3度目、通算8度目のVを飾った。進入は枠なりの3対3。宮田はここ一番で課題のス… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

優勝戦は、 宮田龍馬 （28＝兵庫）がインから堂々と押し切った。 今年3度目、尼崎でも3度目、通算8度目のVを飾った。 進入は枠なりの3対3。 宮田はここ一番で課題のスタートを克服。

コンマ09の踏み込みから1Mを的確に運び、バックでは他艇をあっという間に引き離して、ゴールまで一気に駆け抜けた。 上がりタイムは今節の1番時計となる1分46秒3をたたき出すほど、実戦足の良さが際立つ圧勝劇だった。3艇が絡んだ次位争いは2M、2周1Mを丁寧に立ち回った河村了（42＝愛知）が2着を確保。 ハイパワーでシリーズを盛り上げた末永祐輝（39＝山口）は3着までとなった。 なお、宮田の次走は12月1日から5日まで芦屋一般戦に出走予定。

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宮田龍馬の話 良かったです。 スタートだけがネックでしたが、ゼロ台を決めるつもりで全速で行きました。 最近はバイオの調整に手応えを感じていて、いいエンジンが引くことができれば優勝できるかなと。 優勝戦はすごく良かったです。

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自分の好みの仕上がりでしたし、タイムも狙って走っていました。 次節（27日から12月2日まで）これ（16号機）を引いた人が優勝するんちゃうかな（笑い）。 （来期）勝率は目標だった7点台はクリアできたので、来年は優勝回数を増やしてSGへ行きたいですね。