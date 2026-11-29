ラストチャンスをものにしたぞ！ 宮之原輝紀（29＝東京）がイン速攻で待望のSG初優勝を飾った。これで今年の獲得賞金は約1億800万円となり、5日目の21位から… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ラストチャンスをものにしたぞ！ 宮之原輝紀 （29＝東京）がイン速攻で待望のSG初優勝を飾った。 これで今年の獲得賞金は約1億800万円となり、5日目の21位から8位へ一気にジャンプアップ。

SGグランプリ（大村）初出場を決めた。 普段のイメージは沈着冷静。 ポーカーフェースであまり感情を表に出すことはない。 そんな宮之原だが、さすがにレースが始まる5分前あたりから一気に緊張感が高まった。

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それでも、ピットアウトすると、いつもの宮之原に戻っていた。 最終日は強風の影響もあり終日安定板を使用したが、SG優勝戦の時間帯は風が落ち着いたことも優勝への援軍となった。