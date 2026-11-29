ボートレースとこなめで開催されていたＳＧ「第２９回チャレンジカップ」優勝戦は最終日の２９日、１２Ｒで行われ、１号艇の宮之原輝紀（２９）＝東京＝がイン逃げ成功でＳＧ初Ｖを達成した。優勝賞金３７００万を

ボート レースとこなめで開催されていたＳＧ「第２９回チャレンジカップ」優勝戦は最終日の２９日、１２Ｒで行われ、１号艇の宮之原輝紀（２９）＝東京＝がイン逃げ成功でＳＧ初Ｖを達成した。

優勝賞金３７００万を獲得し、賞金ランキングは８位まで浮上。 初のＳＧグランプリ（大村）出場を決めた。１１ＲのＧ２「第１３回レディースチャレンジカップ」優勝戦は守屋美穂（３７）＝岡山＝が逃げ切り、昨年の福岡大会に続く連覇を果たした。 守屋がレディースチャレンジカップ連覇を果たした。 優勝戦はインからコンマ０１のどっきりスタート。１マークも流れてしまったが、自慢のパワーでライバルを突き放した。

Advertisement

「１マークもだいぶ失敗したんですが、エンジンに助けられた節になったと思います」と４５号機に感謝した。 Ｖ賞金５００万円を加算し、女子賞金ランクは３位に浮上したが、連覇への道のりはへいたんではなかった。