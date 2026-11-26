１２月６日からＧ１「オールジャパン竹島特別 開設７１周年記念競走」を開催するボートレース蒲郡の関係者と、出場する愛知支部の大場恒季（２６）が２６日、報知新聞大阪本社を訪れた。ＳＧグランプリ（大村）前

１２月６日からＧ１「オールジャパン竹島特別 開設７１周年記念競走」を開催する ボート レース蒲郡の関係者と、出場する愛知支部の大場恒季（２６）が２６日、報知新聞大阪本社を訪れた。 ＳＧグランプリ（大村）前の最後の記念レースで、グランプリやグランプリシリーズに出場するトップ選手が多数参戦する。

初日１２Ｒドリーム戦の１号艇は愛知支部のエース・池田浩二で、以下枠番順に、毒島誠、丸野一樹、峰竜太、吉田拡郎、磯部誠と組まれている。 池田、磯部のほかに地元勢は、昨年覇者の平本真之、今年Ｇ１とＧ２で初優勝した岩瀬裕亮、さらに柳沢一、吉田裕平、黒野元基らが全国の強敵を迎え撃つ。 ９月の若松ヤングダービーがＧ１初出場だった大場は、周年記念は今回が初出場になる。

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「今年はここを目標にしてきました。 今までフライングが多くて走れなかった期間が長かったけど、レースに出られないときはしっかり練習したし、調整の積み重ねもできました。 これからは結果を出していきたい」。 近況はピット離れ仕様と伸び仕様の両方を駆使して各地で大暴れ。