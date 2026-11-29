ボートレースとこなめで開催されていたＳＧ「第２９回チャレンジカップ」優勝戦は最終日の２９日、１２Ｒで行われ、１号艇の宮之原輝紀（２９）＝東京＝がイン逃げ成功でＳＧ初Ｖを達成した。優勝賞金３７００万を

ボート レースとこなめで開催されていたＳＧ「第２９回チャレンジカップ」優勝戦は最終日の２９日、１２Ｒで行われ、１号艇の宮之原輝紀（２９）＝東京＝がイン逃げ成功でＳＧ初Ｖを達成した。

優勝賞金３７００万を獲得し、賞金ランキングは８位まで浮上。 初のＳＧグランプリ（大村）出場を決めた。１１ＲのＧ２「第１３回レディースチャレンジカップ」優勝戦は守屋美穂（３７）＝岡山＝が逃げ切り、昨年の福岡大会に続く連覇を果たした。 宮之原が念願のＳＧ制覇を達成した。 優勝戦はインからコンマ１２のスタートを決めて１Ｍを先制すると、バックで独走に持ち込み、ミスなく３周回を運び切った。２０１６年５月のデビューから、約１０年半でＳＧタイトルをその手につかみ「めちゃくちゃうれしいです」と満面の笑みを浮かべた。

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今節タッグを組んだのは６０号機。 最終日は１Ｒから安定板使用のコンディションだったが「出足がすごく良かった。１２Ｒが近付くにつれて、だんだん風も弱まった。 心配していた部分が解消された」と天候の回復も味方し、最後までハイパワーだった。 今回はＳＧ。