松田淳平（２４）＝三重（福岡１２Ｒ優勝戦に出走）

準優はコンマ０５のトップＳから逃げ切り勝ち。 自身６回目の優出を決めて、３号艇から初優勝に挑む。 序盤から落ち着いた雰囲気が印象的だ。 慌てず、騒がず、背伸びもせず。

どこか余裕のようなものを感じる。 Ｆ２の６０日休みを残す状況。 だから気持ちは入り過ぎず、かといってその状況に乱されない。

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「マイペースでやってます。 （以前の精神状態なら）準優でもＦしていたかもしれない」。 好結果の裏には冷静さがありそうだ。 それに対して、前期は気合が空回りした。

「変な責任感があって焦っていた。 Ａ１だから勝たないととか、Ａ１をキープしないといけないとか。 Ａ２から一気にＡ１になって、その流れに乗ろうとしていた」。 張り切り過ぎても、結果にこだわり過ぎてもうまくはいかない。

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「目の前のこと、できることをしよう。 ボートを楽しもう」というのが今の心境だ。

「楽しんでいないと変なレースもしてしまう。 自分が楽しんでいると、見応えのあるレースもできて、見ている人も楽しめると思う」福岡との縁もある。 初１着は２３年１月に地元の津で飾った。２勝目はなかなか遠く、１年後の福岡でようやく決めた。 記憶に残る１勝だった。

「流れを変えられる水面だと思います」と語る。 優勝がもちろん一番の目標だが、難水面に強風予報、気迫みなぎる対戦相手が待ち構える。 そんな中でもペースを乱さず、初Ｖ狙って全力を尽くす。