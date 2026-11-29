ＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝が、元ＷＢＡ同級王者で現同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝を３－０の判定（１１４－１１３、１１５ー１１２×２）で破り、初防衛に成功した。アマチュア

ＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝が、元ＷＢＡ同級王者で現同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝を３－０の判定（１１４－１１３、１１５ー１１２×２）で破り、初防衛に成功した。

アマチュア時代を含め過去２戦２敗だった宿敵との３年３か月ぶりの再戦に勝利。７月２０日の王座決定戦で比嘉大吾（志成）を下して世界初挑戦でつかんだベルトを守り、「真の王者」であることをリング上で証明した。 左構えの増田は、サウスポースタイルにスイッチしてきた堤に対し、ひるまずにプレッシャーをかけ続けた。 ボディー攻撃を集中させた４回に利き腕の左で堤の右頬を捉え、先制ダウンを奪った。 その後も攻勢を緩めずに念願の勝利をつかんだ。

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リング上での勝利者インタビューでは「最後は気持ちで負けなかったのが勝った要因。 これまでやってきたことがこの結果につながっている」と激闘を振り返った。 ３年３か月前の２３年８月、プロ４戦目で当時の日本王者・堤に挑み、０―３の１０回判定負け。 立大時代にも一度敗れている相手との、通算３度目の対決だった。 増田は再戦を「リベンジというより、リマッチ」と表現し、「あの１０ラウンドの続きができる」と語っていた。