IBF世界フライ級王者矢吹正道（34＝緑）が3度目の防衛に成功した。同級1位ミエル・ファハリド（26＝フィリピン）の挑戦を受け、判定3－0勝利を収めた。今年4… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

IBF世界フライ級王者 矢吹正道 （34＝緑）が3度目の防衛に成功した。 同級1位ミエル・ファハリド（26＝フィリピン）の挑戦を受け、判定3－0勝利を収めた。 今年4月、レネ・カリスト（メキシコ）戦での判定勝利以来、約7カ月ぶりのリングで世界2階級制覇王者の風格を漂わせた。

通算戦績は矢吹が20勝中18KO、ファハルドは14勝中12KOという強打者対決だった。 IBFからの指名挑戦者でもあった。 矢吹は「危険な試合になる。 相手はすごくアグレッシブな選手。

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必ずどちらかがKOで勝つ」と豪語。 強い警戒感を持ってV3戦に臨んだ。 パンチャー同士の激突を制し、IBF王座ベルトを死守した。 減量も簡単ではなかったが「体重面は完璧。