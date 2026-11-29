プロボクシングのトリプル世界戦は２９日、東京・両国国技館でゴングを迎える。熱戦を配信するＵ－ＮＥＸＴボクシングで、ラウンドガールを務める、羽瀬レイナ、池永百合、早河ルカ、千鶴梨瑚が、試合前に取材に応

◆プロ ボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、両国国技館） プロ ボクシング のトリプル世界戦は２９日、東京・両国国技館でゴングを迎える。

熱戦を配信するＵ－ＮＥＸＴボクシングで、ラウンドガールを務める、羽瀬レイナ、池永百合、早河ルカ、千鶴梨瑚が、試合前に取材に応じ、激闘を繰り広げる選手たちに応援メッセージを送った。 身長１５２センチで「世界一小さいラウンドガール」と言われる早河は「元々、兄が格闘技好きで、兄がずっと見ていた影響でラウンドガールを務めたいと思いました。 世界一小さいラウンドガールですけど、選手たちを応援する気持ちは世界一大きいです」と語り、両手でハートマークを作った。 池永はなかなかのボクシング通だ。

Advertisement

井上尚弥ードヘニー戦（2024年9月3日、東京・有明アリーナ）からラウンドボードを持っている。 世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、王者・井上が挑戦者・テレンス・ジョン・ドヘニー（アイルランド）を7回0分16秒TKO勝ちをおさめた一戦を務め、感動した。 ふだんからボクシングを勉強していると言い「ラウンドガールを務める以上は、ノートをつけたりボクシングの知識もつけるようにしています。 選手たちといっしょに、ラウンドガールとしても興行を盛り上げたい、そういう気持ちでリングに上がります」と意気込んだ。