プロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とＷＢＡ世界バンタム級スーパー王者のジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国＝による来年３月のスーパーファイト実現に向け、

プロ ボクシング 世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とＷＢＡ世界バンタム級スーパー王者のジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国＝による来年３月のスーパーファイト実現に向け、尚弥陣営が破格の条件を提示していたことが明らかになった。

尚弥の代理人を務めるジョン・ルイス氏が、ロドリゲスに対しキャリア最高額の２倍に相当するファイトマネーを提示したことを２８日（日本時間２９日）、米専門誌「ザ・リング」が報じた。 ルイス氏によると、２５日にロドリゲスをプロモートする英興行大手マッチルーム社に提示したが、３日が経過しても返答はないという。 またルイス氏は、ロドリゲス戦が実現しなくても尚弥は来年３月に東京で試合を行う方針だと明言。 さらにフェザー級の世界王者２人が、尚弥との対戦に関心を示しているという。

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フェザー級はＷＢＡ王座が空位。 ＷＢＣ王者はブルース・キャリントン（米国）、ＩＢＦ王者はアンジェロ・レオ（米国）、ＷＢＯ王者はラファエル・エスピノサ（メキシコ）。１０月３１日に５度目の防衛を果たしたエスピノサは、試合後のリング上で尚弥との対戦をアピールしていた。 一方、リング誌は２７日（２８日）、マッチルーム社のエディー・ハーン・プロモーターがロドリゲスへの提示額について「到底、受け入れられるものではなかった」と明かしたと報じていた。 ハーン氏は「バムは現在の階級で多額のファイトマネーを得ている。