メインのＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチは、王者・矢吹正道（３４）＝緑＝が同級１位のミエル・ファハルド（２６）＝フィリピン＝に３―０で判定勝ちし、３度目の防衛に成功した。今後は同階級での複数団体王座

◆プロ ボクシング ▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・矢吹正道（緑）―同級１位・ミエル・ファハルド（フィリピン）（２６日・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた） メインのＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチは、王者・矢吹正道（３４）＝緑＝が同級１位のミエル・ファハルド（２６）＝フィリピン＝に３―０で判定勝ちし、３度目の防衛に成功した。

今後は同階級での複数団体王座統一や、スーパーフライ級での世界３階級制覇を狙う。 ＷＢＡ世界ミニマム級タイトルマッチは、王者・石井武志（２７）＝大橋＝が同級１１位・ザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピン＝を３―０の判定で下し、初防衛に成功した。 矢吹が１位挑戦者のファハルドに王者の貫禄を見せつけた。 ジャッジ２者が８差をつける大勝。

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だが、勝ち名乗りを受けた直後「すいません。 警戒しすぎて、倒すタイミングあるかなと思ったんですけど安全運転しすぎました」と観衆にＫＯを逃したことをわびた。 この日は弟でＷＢＡ世界スーパーフェザー級４位の力石政法（３２）＝大橋＝も前座で勝利。１７年１１月以来９年ぶりの兄弟同日共演だった。 ちばてつやさんが描いたボクシング漫画「あしたのジョー」に感動し、主人公の矢吹丈、そのライバル・力石徹からリングネームを拝借した２人。１０月に８７歳で亡くなったちばさんに“兄弟星”をささげた。