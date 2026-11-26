プロボクシング前WBO世界バンタム級王者の武居由樹（30＝大橋）が、再起2戦目を勝利した。日本同級11位大嶋剣心（31＝KOB LAB）と対戦し、3－0の判定… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロ ボクシング 前WBO世界バンタム級王者の 武居由樹 （30＝大橋）が、再起2戦目を勝利した。 日本同級11位 大嶋剣心 （31＝KOB LAB）と対戦し、3－0の判定勝ちとなった。7回終盤には相手のワンツーを食らったが、右のカウンターでダウンを奪った。

一進一退の攻防を繰り広げ、迎えた最終8回。 相手の右を食らいながらも、左で応戦していた。25年9月、クリスチャン・メディナ（メキシコ）に4回TKO負けを喫して王座陥落。 今年5月、東京ドームで行われたワン・デカン（中国）との再起戦では、試合当日のウォーミングアップで古傷の太ももの肉離れが再発。2－0の判定勝利という不本意な内容となっていた。 今年7月からパンチのタイミングに幅を持たせるため、新たにリズムトレーニングを導入した。

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武居は「ボクシングはジャブを当てるのに相手のリズムを読むことが大事。 ボクシングにつながると感じた。 気合入れて練習に取り組んでいる。 スパーリングしながら、1つ1つ意識して考えて言語化して練習している。1つ上の段階に入ったのではないかと思う」と手応え。