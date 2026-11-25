プロボクシングIBF世界フライ級王者の矢吹正道（34＝緑）が「家族3人同日勝利」のトリを飾る。同級1位のミエル・ファハルド（26＝フィリピン）との3度目の防衛… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロ ボクシング IBF世界フライ級王者の 矢吹正道 （34＝緑）が「家族3人同日勝利」のトリを飾る。 同級1位のミエル・ファハルド（26＝フィリピン）との3度目の防衛戦（26日、東京・EBARA WAVEアリーナおおた）を翌日に控えた25日、横浜市内で前日計量をクリア。

同興行のアンダーカードには弟のWBA世界スーパーフェザー級5位の力石政法（32＝大橋）も出場し、当日は長女も宮崎県でアマチュアの大会に出場予定。 家族一丸で勝利のタスキをつなぐ。 名古屋市の自宅から上京する日、矢吹はアマチュアボクサーの長女、佐藤夢月（ゆづき、16＝愛知・若宮商高1年）と約束をした。

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「お互い勝って、自分が宮崎に行けるようによろしく」。 くしくも試合当日が長女が出場する全日本女子ジュニア選手権（宮崎、25～29日）と重なった。 佐藤はライトフライ級で8月の高校総体を制した有望株。 矢吹も最強挑戦者との防衛戦を控えているが、娘が気になるようで「（上京後も）体重調整のこととか常に連絡している」と計量後に明かした。26日は試合の前に長女の結果が出るが「映像は見られるけど、見るかどうかは分からない」。

佐藤が勝ち上がれば「翌日の飛行機か新幹線で宮崎に行く予定」。 負けるわけにはいかない。 自身の世界戦のアンダーカードには弟の力石も出場する。 兄弟で同じ興行のリングに上がるのは9年ぶりだが「（メリットは）ない。

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弟の試合より自分」と矢吹。 それでも決戦前夜に一緒に焼き肉を食べる予定。 力石は「兄の挑戦者は危険な相手なので心配。 自分の仕事をしっかり終わらせて兄の試合に行く」とサポートにも回る。

計量後、矢吹は名古屋から配達されるスッポン雑炊を食べて英気を養った。 挑戦者は14勝中12KOの強打者で7度の1回KOを記録しているが「前半にくるのならそれに対応する。 後半勝負にするつもりはない」。 家族の絆でつなぐタスキ。 アンカーの矢吹はKO決着で勝利のゴールテープを切るつもりだ。 【首藤正徳】