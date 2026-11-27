ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝が初防衛成功から一夜明けた２８日、横浜市内の所属ジムで会見した。挑戦者のザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピン＝との激闘を振り返り「ここを乗り

ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝が初防衛成功から一夜明けた２８日、横浜市内の所属ジムで会見した。 挑戦者のザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピン＝との激闘を振り返り「ここを乗り越えられたことで、また一つ成長できた」と手応えを語り、ＷＢＡ世界同級スーパー王者のオスカー・コラーゾ（２９）＝プエルトリコ＝との対戦にも意欲を示した。

試合後は顔の腫れもあり、病院でＣＴ検査などを受けたが、骨折などの異常はなし。

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「体の調子は大丈夫」と報告した。 帰宅は深夜１時過ぎ。 午前３時ごろに就寝したが、「世界を取った時よりはちょっと眠れた夜を過ごせました」と笑みをこぼした。 初防衛戦は向け、王座獲得時ほどの覚悟を固めきれていなかったという。