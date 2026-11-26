WBA世界ミニマム級王者石井武志（27＝大橋）が初防衛に成功した。無敗の同級11位ザイバージョン・メデシロ（21＝フィリピン）の挑戦を受け、10回にダウンを奪… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

WBA世界ミニマム級王者 石井武志 （27＝大橋）が初防衛に成功した。 無敗の同級11位 ザイバージョン・メデシロ （21＝フィリピン）の挑戦を受け、10回にダウンを奪って3－0の判定勝ちを収めた。

開始から前に出てボディーを攻めた。 足を使うメデシロに右フックや右アッパーを返され、5回には左目尻をカット。 それでも圧力をかけ続け、10回1分すぎにボディーブローでダウンを奪った。 立ち上がった相手に連打を浴びせ、最終12回も終了間際まで攻め続けた。 9月2日の王座決定戦では元WBO世界同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）に、国内の男子世界戦で最速となる65秒でKO勝ち。

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戴冠から85日後の初防衛戦で12回を戦い抜いた。 石井は「前回1ラウンドで終わって、あっさり勝ったように思われた方もいると思うんですけど、僕はこれが世界戦だと分かってこの試合に挑んだんで、12ラウンドフルでメデシロ選手と戦えて、本当に楽しい殴り合いができました」と振り返った。 メデシロはプロ10戦目での世界王座獲得を狙う無敗のホープだった。 石井は戦前に「若くて有望な選手に負けるのが僕は1番嫌」と話していた。