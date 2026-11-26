アマチュア7冠ボクサー中山聖也（20＝大橋）が、ダブル世界戦興行でプロデビューから2連勝を挙げた。フィリピン・フライ級8位ヴィンセント・ラカール（29）に2回… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

フィリピン・フライ級8位ヴィンセント・ラカール（29）に2回0分46秒、KO勝ち。1回から右を有効に使いながら左ストレートやフックを当てて試合を進めた。 勝負を決めたのは2回、開始序盤から連打を浴びせ、相手をリング隅に追い込んだ。

その後も攻撃の手を緩めず、ダウンを奪った。 相手が10カウントの間に立てず、快勝となった。 会見に出席すると、「まずはホッとしています。1ラウンド目はちょっと動きが硬くて、相手の選手の距離とかちょっと遠いなって感じつつ、トレーナーの方と作戦は練っていたので、1ラウンド目はあまりいかないみたいな。 それは実行できた」と振り返った。

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今年8月、ナッタポン・ジャンケーウ（タイ）とのプロデビュー戦では計2度のダウンを奪って6回TKO勝利。 デビュー戦から約3カ月ぶりのリングとなったプロ2戦目は長い8回戦。 前回の試合を振り返り、「（プロ初陣は）早めにKOしないといけないと思っていて。 組み立てる前に打ち急いで倒せないみたいな感じになっていた」と反省していた。