プロボクシングIBF世界フライ級王者の矢吹正道（34＝緑）が「家族3人同日勝利」のトリを飾る。同級1位のミエル・ファハルド（26＝フリピン）との3度目の防衛戦… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

同級1位のミエル・ファハルド（26＝フリピン）との3度目の防衛戦（26日、東京・EBARA WAVEアリーナおおた）を翌日に控えた25日、横浜市内で前日計量に臨み、リミット（50・8キロ）を100グラム下回る50・7キロでクリアした。

試合当日は高校1年生の長女の佐藤夢月さん（16）も、11月25日に宮崎県で開幕する全日本女子ジュニア選手権に出場予定。 ジュニアチャンピオンズリーグを4連覇したアマチュアボクサーの有望株で優勝候補でもある。

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「（東京に入ってからも）体重調整のこととか常に連絡している」と矢吹も気にかけている。 当日は自分の試合開始までに夢月さんの結果が出ているが「試合映像は見られるけど見るかどうかは分からない」。 夢月さんが勝ち上がれば、防衛戦日の27日に「飛行機か新幹線で宮崎に行く」という。 さらに自身の世界戦のアンダーカードには弟のWBA世界スーパーフェザー級5位の力石政法（32＝大橋）が8回戦に出場する。

兄弟で同じ興行に出場するのは17年以来9年ぶり。 計量を終えた25日夜には一緒に焼く肉を食べにいくが、兄弟で同じ興行に出場するメリットについては「ない。 弟の試合より、自分の試合」と言い切った。 計量後は名古屋から配達されるスッポン雑炊を食べて英気を養う。

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挑戦者は14勝中12KOの強打者で、7度の1回KOを記録している速攻型。

「前半からくると思う。 それに対応するだけ、前半でくるのなら、後半勝負とかにするつもりはない」。 歴戦の王者はしっかりと迎え撃つ準備はできている。