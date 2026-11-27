トリプル世界戦の公式記者会見が２７日、都内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界同級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝に挑む元ＷＢＡ世界バンタム級王者で現同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が、好調をアピールした

◆プロ ボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、両国国技館）現在の状態を聞かれると、「試合２日前では、すごく、ちょうど良い状況です」と話した。

今回で、アマチュア時代を含めると３度目の対戦となるが、改めて王者の印象を聞かれると、マイクを手に増田の方を向いて、顔をジ～っと見つめて「調子、良さそうです」とおだやかな口調で答えた。 増田とは３年３か月ぶりの対戦となる。 展開を聞かれると「想定外のことが起きないように、たくさんのことを想定して練習してきた。 ＫＯ決着でも、判定でも色々なことを想定している。

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僕の中で、商機はハッキリ見えているので、そこをつかみ取れるよう証明したい」と堤。