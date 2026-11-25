ダブル世界戦興行の前日計量が２５日、横浜市内のホテルで行われた。スーパーバンタム級８回戦に臨む前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（３０）＝大橋＝はリミットを１００グラム下回る５５・２キロ、大嶋剣心

ダブル世界戦興行の前日計量が２５日、横浜市内のホテルで行われた。 スーパーバンタム級８回戦に臨む前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（３０）＝大橋＝はリミットを１００グラム下回る５５・２キロ、大嶋剣心（３１）＝ＫＯＤＬＡＢ＝はリミットの５５・３キロでクリアした。

武居は「（会話は）何も。 握手して、目を合わせただけです」と振り返った。２４日の会見では「今日はいいですけど、明日（前日計量）と明後日（試合）はバックレないで、と言っておいてください」と冗談交じりに注文をつけていたが、この日は「自分はあまり気にはしていないので。 今日来ていただいて、明日もちゃんとやってくれればそれでいいので。 良かったです」と笑顔で受け流した。

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大嶋の印象については「スパーリングで手を合わせていますし、特に変わった印象はない。 ただ、体は分厚いなと感じたくらい」と分析。 自身の仕上がりには手応え十分で、「本当にここ最近で一番いいんじゃないかなと思う」とうなずいた。 昨年９月、クリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回ＴＫＯ負けを喫し、世界王座から陥落。

今年５月の東京ドームでの再起戦ではワン・デカン（中国）に２―０の判定勝ちを収めたが、本人にとって納得のいく復活ではなかった。 徹底するのは試合終了までのコンディション管理だ。５月の試合では、試合直前のアップで負傷するアクシデントに見舞われた。

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「あの日はいい勉強になった。 ここまでしっかり仕上げ切れてきたので、同じ失敗をしないように。 しっかりコンディションを整えたらいい結果がついてくると思うので、しっかりやりたい」。 リカバリーからウオーミングアップまで一切の隙をつくらない構えだ。

「ストレスなく来られたので、この試合がすごく楽しみ。１００％の力を出し切ろうかなと思っています」戦績は武居が１２勝（９ＫＯ）１敗、大嶋が９勝（５ＫＯ）５敗１分け。