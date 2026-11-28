トリプル世界戦の前日計量が２８日、都内のホテルで行われた。初防衛戦に臨むＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝が、リミットを１００グラム下回る５３・４キロでパス。元王者で同級１位の堤聖也（

◆プロ ボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、両国国技館） トリプル世界戦の前日計量が２８日、都内のホテルで行われた。

初防衛戦に臨むＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝が、リミットを１００グラム下回る５３・４キロでパス。 元王者で同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝は５３・３キロでクリアした。 計量後は写真撮影に続き、約１９秒のフェースオフ（にらみ合い）で視線を交錯させた。 背中に「ＷＢＡ ＣＨＡＭＰ」と刺しゅうされたジージャンを羽織り、ベルトを肩にかけた増田と対峙（たいじ）。

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「チャンピオンなんで、それを背負っているだけ」と話した。 最後は堤から右手を差し出し、握手を求めた。 その理由を問われると「手の感覚を確かめたかったんですよ」と明かした。