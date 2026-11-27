トリプル世界戦の公式記者会見が２７日、都内のホテルで行われたが、会見後、元ＷＢＡ世界バンタム級王者で現同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が囲み取材に応じ、会見で「僕の中で、勝機はハッキリ見えてい

◆プロ ボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、両国国技館） トリプル世界戦の公式記者会見が２７日、都内のホテルで行われたが、会見後、元ＷＢＡ世界バンタム級王者で現同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が囲み取材に応じ、会見で「僕の中で、勝機はハッキリ見えているので、そこをつかみ取れるよう証明したい」と話したことについて真意を語った。

ＷＢＡ世界同級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝とのタイトルマッチを２日後に控え、「ボクシングのトレーニングに関しては全て終わっているので、あとは最善を尽くせる状態に持っていくための微調整」と話した。 試合前には「試合のことしか考えないから何も変わらない」と言い「増田陸選手と戦うことだけに集中している」と言い切った。

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「勝機が見えている」ということについては「準備をやりながら…準備を続けていく中で磨かれてきて、色々試して、進んで行く中で、だんだん見えてくるんですよ。 いつも試合が近づくと、自分が勝つビジョンというか、未来が見えてくる。 それがはっきりとパチンって見える瞬間が絶対どっかに試合前に来るんです。 今回も、ちゃんとそれが見えてくれた」と話した。