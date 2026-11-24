ダブル世界戦興行の公式会見が２４日、横浜市内のホテルで行われた。前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（３０）＝大橋＝は、大嶋剣心（３１）＝ＫＯＤＬＡＢ＝とのスーパーバンタム級８回戦に臨む。昨年９月に

ダブル世界戦興行の公式会見が２４日、横浜市内のホテルで行われた。 前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（３０）＝大橋＝は、大嶋剣心（３１）＝ＫＯＤＬＡＢ＝とのスーパーバンタム級８回戦に臨む。

昨年９月に世界王座から陥落し、今年５月の再起戦を経て迎える一戦。

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「ここで足踏みしている場合ではない。 先に進むためにバチッと倒したい」とＫＯ宣言した。 進化の手応えは十分にある。５月の再起戦を経て、約６か月ぶりのリング。 元世界３階級制覇王者の八重樫東トレーナー（４３）だけでなく、同じ興行に出場する後輩の中山聖也（２０）＝大橋＝からも助言を受け「いろんな風に試行錯誤してきた」という。

「自分自身で進化していることをすごく感じている。 あさっては過去イチの武居由樹が出ると思います」と自信をにじませた。 進化を結果で証明する。 昨年９月、クリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回ＴＫＯ負けを喫して失った世界王者の称号。５月の再起戦ではＷＢＡ世界同級１５位のワン・デカン（中国）に２―０の判定勝ちを収めたものの、本人にとって納得のいく復活ではなかった。

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「５月はちゃんと復活できなかった。 ここで復活できた姿を、みなさんにお見せしたい」と誓った。 対戦相手の大嶋は、会見を欠席した。 所属ジムの元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者・内山高志会長（４７）が代わりに出席。

「大嶋は今回が一世一代のチャンス。 下馬評をすべてひっくり返す、という言葉だけもらってきた」と愛弟子の決意を代弁した。 さらに「ポイントでは勝てないと思うので、倒すしかない」と、番狂わせへの覚悟を明かした。 会見欠席の理由について、内山会長は「人混みで風邪やインフルエンザ（に感染すること）が怖いということで、試合に備えたいとのことです」と説明。

「八重樫トレーナーがメチャクチャ怒っているというので…すいませんでした」と謝罪すると、内山会長の拓大の後輩にあたる八重樫トレーナーは「この試合に集中しているということなので、武居の力を評価してもらっていると思います」と恐縮。 一方で武居は「今日はいいですけど、明日（前日計量）と明後日（試合）はバックレれないで、と言っておいてください」と冗談交じりにクギを刺した。 同じ興行では、キックボクシング時代から親交があり、大橋ジムへの入門を橋渡ししたＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）が初防衛戦に臨む。

「武志と同じ日に試合できるのがうれしい。 自分も武志以上のパフォーマンスを見せて、いいバトンを渡して、チーム八重樫みんなで勝ちたい」。 “弟分”の存在も力に変え、再び世界の頂点に立つための足場を築く。