元ＷＢＡ世界バンタム級王者で現同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が、王者・増田陸（２９）＝帝拳＝に敗れ、世界王座返り咲きを逃した。リング上で一度も敗れることなく世界王者の称号を失った男が、意地と

元ＷＢＡ世界バンタム級王者で現同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が、王者・増田陸（２９）＝帝拳＝に敗れ、世界王座返り咲きを逃した。 リング上で一度も敗れることなく世界王者の称号を失った男が、意地と矜持を懸けて再戦に挑んだが、勝利には届かなかった。

事実上の王座剥奪から始まった復権への道は、険しい現実を突きつけられた。 右構えの堤は試合開始からサウスポースタイルにスイッチし、左構えの増田に挑んだ。 互いに距離が近くなってきた４回に増田の左を右頬に浴びて体勢が崩れ、左手をキャンバスに着いて先制ダウンを奪われた。 持ち前の粘り強いファイトスタイルで王者を肉薄したが、勝利の女神は微笑まなかった。

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昨年１２月、２度目の防衛戦で元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン）を判定で破った堤は、激闘の代償として鼻骨を骨折。 回復に時間がかかり長期戦線離脱を余儀なくされたため、今年５月に休養王者に認定され、さらに７月には世界ランク１位に降格。 事実上の王座剥奪だった。 勝敗によってではなく、負傷による長期離脱で手放したベルト。