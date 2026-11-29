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【ボクシング】拳四朗が“新婚初防衛” ５回ＫＯ 現役最年長３４歳王者、２０戦目の世界戦勝利で飾る、会場の愛妻に向け「支えてくれて、ありがとうございます」…来年４月には長男誕生予定
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ＷＢＯ世界スーパーフライ級タイトルマッチは、王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）が、同級６位のハシエル・アマドル（メキシコ）の挑戦を５回２分２９秒ＫＯで退け、初防衛に成功した。１４年８月のデビューから１３年目
ＷＢＯ世界スーパーフライ級タイトルマッチは、王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）が、同級６位のハシエル・アマドル（メキシコ）の挑戦を５回２分２９秒ＫＯで退け、初防衛に成功した。１４年８月のデビューから１３年目、日本人の現役世界王者で最年長３４歳、節目となる２０度目の世界戦を勝利で飾った。
世界初奪取から約１０年をかけ、７月には日本人８人目となる３階級制覇を達成。 この７年は１年に２戦、ハイレベルな試合を戦ってきた王者は、次戦に他団体王者との統一戦を熱望している。
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「いい夫婦の日」だった１１月２２日に婚姻届を提出。 来年４月には男児を授かる予定で、オンオフで人生の転換期となった２０２６年を笑顔で締めた。７月の王座決定戦でスーパーフライ級の世界王座を奪取し、肉体もこの階級にマッチした。
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