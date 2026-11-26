前ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者でＷＢＯ世界同級１位・武居由樹（３０）＝大橋＝が日本スーパーバンタム級１１位・大嶋剣心（３１）＝ＫＯＤ＝に３－０の判定で勝利し、再起２連勝を決めた。

前ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者でＷＢＯ世界同級１位・武居由樹（３０）＝大橋＝が日本スーパーバンタム級１１位・大嶋剣心（３１）＝ＫＯＤ＝に３－０の判定で勝利し、再起２連勝を決めた。

「５月にちゃんと復活できなかったので、ここでしっかり復活した姿を皆さんにお見せして、先に進むためにバチッと倒して勝ちたい」と意気込んでリングに向かった武居。５月に日本スーパーバンタム級王座に挑戦したものの７回ＴＫＯ負けし、今回の再起戦では体調管理のために公式記者会見を欠席するなど、勝利へ意欲的だった大嶋は序盤から積極的に前に出たが、武居は冷静に対処。 距離を測り、大嶋の打ち終わりにパンチを狙う。３回には相手のパンチを外して左強打を打ち込んでぐらつかせた。４回終了間際にも左ストレートで慌てさせると、５回にもボディーを効かせて連打で前に出た。 ７回、大嶋のワンツーを耐え、打ち終わりに右フックを打ち込んでダウンを演出した武居。

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最終回も激しく打ち合ったがＫＯならず。 それでも３―０判定（７８―７３×２、７９―７２）で勝ち名乗りを受けた。