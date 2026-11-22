２９日のＷＢＯ世界スーパーフライ級タイトルマッチ（両国国技館）で、王者・寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝に挑戦する同級６位・ハシエル・アマドル（２５）＝メキシコ＝が２２日、成田空港着の航空機で来日した。

◆プロ ボクシング ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、両国国技館）１４時間のフライトを経て到着したアマドルは、帝拳ジムの公式サイトを通じ「調子はとても良い状態で到着出来ました。

この試合に向けて約２カ月間、高地トレをしてきましたので、かなり良い状態で日本に来ることが出来ました」とコメント。 初防衛戦に臨む世界３階級制覇王者・寺地について「特にスピードがあり、技術も優れた選手です。 彼の戦い方のスタイルはとても素晴らしいと思うし、コンビネーションもとても巧みです」と評し、「２９日は素晴らしい試合をお見せしたいと思っています」と意気込んだ。 アマドルは身長１７２センチの右ボクサーファイター。２２年８月、プロデビュー。２５年１０月にはＷＢＡフェデラテン王座を獲得し、２度防衛。 前戦は今年７月、ジョバニー・マルティネス（メキシコ）に１０回判定勝ちしている。