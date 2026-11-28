トリプル世界戦の前日計量が２８日、都内で行われ、セミファイナルで初防衛戦に臨むＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王者の寺地拳四朗（ＢＭＢ）が５１・９キロ、同級６位の挑戦者ハシエル・アマド

◆プロ ボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、両国国技館） トリプル世界戦の前日計量が２８日、都内で行われ、セミファイナルで初防衛戦に臨むＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王者の寺地拳四朗（ＢＭＢ）が５１・９キロ、同級６位の挑戦者ハシエル・アマドル（メキシコ）も５１・７キロで一発パスした。 ３階級制覇となった７月の王座決定戦からスーパーフライ級は２戦目。

肌つやも良く「今回もすごくいい感じ。６キロ行かないぐらいかな。 簡単に落ちる感じやったんで」と苦も無くリミットを下回った。 相手のアマドルについては「細いなって感じ。 ボディーとか結構、厳しそうな気がするなっていう体をしてました」と印象を語った。

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「奥さんのサポートがあったので、家のことは何もせんでいいんで、すごく楽。 黙って、家事もやってくれてすごくありがたかったですね」と感謝した。 リカバリー食には、昨日に味噌でつけ込んだ西京焼き。 鮭、タラの定番にウィンナーもつけこんだ。