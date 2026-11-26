ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝が、同級１１位の挑戦者ザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピン＝を下し、初防衛に成功した。１０回のボディーへの攻撃でダウンを奪い、３－０の判定勝

ＷＢＡ世界ミニマム級王者・石井武志（２７）＝大橋＝が、同級１１位の挑戦者ザイバージョン・メデシロ（２１）＝フィリピン＝を下し、初防衛に成功した。１０回のボディーへの攻撃でダウンを奪い、３－０の判定勝ちを収めた。

ジャッジ３人の採点の内訳は１１６－１１１、１１８ー１０９が２者と大差をつけた。 ９月２日の王座決定戦で元ＷＢＯ同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）を１回１分５秒ＫＯ勝利。 井上尚弥（大橋）が持っていた世界戦の日本男子史上最速ＫＯ記録を５秒更新した王者が、戴冠からわずか８５日で再び世界戦のリングに上がり、ベルトを守った。 序盤から速い出入りでジャブを打ち込んでくる挑戦者に、石井が圧力をゴリゴリかけてプレッシャーをかけた。 接近戦では積極的に打ち合い、左ボディブローから右ストレートをヒット。

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近距離で打ち合う展開となった５回にはヒッティングで左まぶたをカットした。 相手も中盤から疲れの色が見え始め、空振りが増える。７回には左のアッパーで挑戦者がのけぞるなど、随時、王者が攻め続け、８回になると挑戦者の動きが一気に鈍くなった。９回終盤には王者のしつようなボディー打ちに挑戦者もたまらずクリンチするしかなった。１０回は王者が一気に攻めた。 相手が嫌がる腹へのパンチを徹底的に打ち込んでダウンを奪取した。 最終１２回には右へのストレートで挑戦者をグラつかせたところで終了ゴングとなった。