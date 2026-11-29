ＷＢＯ世界スーパーフライ級タイトルマッチは、王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）が、同級６位のハシエル・アマドル（メキシコ）の挑戦を退け初防衛に成功した。１４年８月のデビューから１３年目、日本人の現役世界王者

ＷＢＯ世界スーパーフライ級タイトルマッチは、王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）が、同級６位のハシエル・アマドル（メキシコ）の挑戦を退け初防衛に成功した。１４年８月のデビューから１３年目、日本人の現役世界王者で最年長３４歳、節目となる２０度目の世界戦を勝利で飾った。 １６戦無敗の挑戦者アマドルを対戦した拳四朗だが、３階級制覇王者の貫禄を示した。

リーチ差で上回っていた相手にジャブで試合を終始、有利に進めた。 すると５回、ボディーで攻めて、相手をローブに追い詰めるとラッシュで試合を決めた。 試合後、リング上のインタビューでは「ボディーをちょっと嫌がっているなというのがあった。 左ボディー、右ボディーを狙って、メンタルを崩していこうかなというのがうまくいったと思います」と勝負のポイントを振り返った。

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また、次戦以降に向けても言及。